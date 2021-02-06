Киев, , 13:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский саркастически высказался в адрес своего предшественника, народного депутата и лидера фракции «ЕС» Петра Порошенко, обвинив его в «монополизме патриотизма» и потакании «агентам Кремля».

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении, обнародованном вечером 5 февраля.

«Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату, известному монополисту патриотизма, отцу и матери, можно сказать, украинского государства, где все начинали он и его команда ‑ и основание Запорожской сечи, и безвизовый режим, и крещение Киевской Руси», — заявил Зеленский.

Он отметил, что многообразие хорошо для «карамелек и печенюшек», но не для мнения и политических позиций, подчеркнув, что Порошенко «всех запутал» своим мнением о санкциях против телеканалов.

Также Зеленский упрекнул экс-президента в том, что последние дни на его телеканалах «агентов Кремля показывают чаще, чем рекламу нового масла «Рошен».

"Что же это? Это настолько хитрая стратегия, что никому не понятно. Возможно я вас удивлю, но с вами всем и все давно понятно», — резюмировал нынешний глава государства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Порошенкозаявил, что он и его команда в целом поддерживают решение Совнацбеза страны о санкциях против трех оппозиционных телеканалов, но считает его юридически сомнительным и надеется, что действующая власть обоснует свою позицию в судах. Он также заявил, что сам не принял такое решение в период своего президентства, потому что постановление Рады, на котором базируются санкции, принято в 2018 году, а это уже был фактически предвыборный период.

«Закрытие каналов во время выборов создало бы фундаментальную проблему с их признанием как честных и прозрачных», — утверждает глава «Европейской солидарности».