Загреб, , 16:32 — REGNUM Количество отклоненных заявлений на получение американской визы в Хорватии в 2020 году упало ниже трех процентов, после чего ожидается отмена виз.

Это также было основным предварительным условием отмены американских виз для хорватских граждан.Точная дата отмены виз пока не известна, но это должно произойти в ближайшие месяцы, пишет Index.

«Это официально! Окончательный процент отказов для хорватских заявителей на туристическую/деловую визу упал до 2,69 процента в прошлом году, что стало важным шагом на пути к присоединению к программе безвизового въезда в США. Мы с нетерпением ждем, что в ближайшем будущем хорваты поедут в Соединенные Штаты без визы», — написала заместитель посла США в Хорватии Виктория Тейлор.