Джакарта, , 13:28 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан надеется, что полиция поможет провести тестирование и отследить случаи распространения коронавируса в обществе, сообщает CNN Indonesia.

По словам губернатора, для борьбы с коронавирусом в Индонезии необходимо снизить рост числа активных случаев COVID-19. Нужно проводить тесты, носить маски, мыть руки и соблюдать дистанцию.

Для того, чтобы эта стратегия была эффективной, стране нужна поддержка различных элементов, в том числе полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Индонезии, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 9039 новых случаев заражения коронавирусом.

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