Сеул, , 13:27 — REGNUM В 2021 году общая нехватка продовольствия в КНДР оценивается в 1,2 — 1,3 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Известно, что данное заявление было обнародовано 18 февраля в ходе пленарного заседания комитета Национального собрания по международным делам и объединению.

Отвечая на вопрос представителя Демократической партии «Тобуро» о продовольственной ситуации в КНДР, министр отметил, что из-за наводнений и тайфунов, обрушившихся на Северную Корею летом 2020 года, продовольственный ущерб оценивается в 200 тыс. — 300 тыс. тонн.

«Если добавить продовольственный ущерб от тайфунов к тому, что ежегодно общий объём нехватки продовольствия в КНДР оценивается в один млн тонн, то получим общий объем продовольствия, необходимый жителям в КНДР в текущем году», — отметил министр.

Ли Ин Ён также подчеркнул, что вопрос гуманитарной помощи КНДР необходимо продвигать вне зависимости от политической, экономической и эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, что в январе представители министерства сельского хозяйства США сообщили, что 63,1% жителей КНДР страдают от нехватки продовольствия.

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