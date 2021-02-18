Куала-Лумпур, , 12:15 — REGNUM Правительство Малайзии депортировало 160 индонезийских рабочих-мигрантов через приграничный пост в провинции Западный Калимантан, сообщает Antara.

Жителей Индонезии депортировали за различные правонарушения, в частности, за отсутствие паспортов, за употребление наркотиков, за нарушение коронавирусных ограничений.

Миграционная служба Малайзия депортировала 131 мужчину и 29 женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, в парламенте Сингапура заявили, что запрет на въезд туристов из таких стран, как Индонезия и Индия, приведет к спаду внутренней экономики.

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