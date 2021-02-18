Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект о реформировании работу служб занятости предполагает упорядочивающие отношения центров занятости с заявителями, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Уточняются условия социальных выплат — конкретизируется период выплаты пособия по безработице и стипендий для отдельных категорий безработных граждан.

Предполагается, что содействие предпринимательской инициативе безработных граждан может включать в том числе оказание финансовой помощи при постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого).

Предполагается приравнивание пассивных форм отказа от поиска работы (неявка без уважительных причин на переговоры по вариантам подходящей работы с работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости; отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости для получения направления на работу (обучение) в случаях, когда обязательная явка для получения направления на работу (обучение) предусмотрена действующим законодательством) к активным формам отказа, как следствие, исключение как вида штрафных санкций «снижение размера пособия на 25%».

Вводятся и нормы об ответственности для граждан в случае получения обманным путем пособия по безработице (стипендии).

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