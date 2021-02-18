Тбилиси, , 10:50 — REGNUM В министерстве внутренних дел (МВД) Грузии приняли решение отложить арест лидера крупнейшей в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии. Сообщение об этом было обнародовано 18 февраля на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что задержание отложено из-за того, что премьер-министр Грузии Георгий Гахария сегодня, 18 февраля, подал в отставку.

«МВД временно отложило запланированное мероприятие по делу Никанора Мелии в связи с отставкой премьер-министра», — говорится в сообщении ведомства.

Стоит отметить, что Гахария объяснил своё решение уйти в отставку ростом поляризации в обществе после того, как Тбилисский городской суд заменил Мелии меру пресечения в виде залога на арест.

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