Джакарта, , 10:30 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправится с визитом в провинцию Южный Калимантан, чтобы присутствовать на открытии плотины Тапин, сообщает CNN Indonesia.

Строительство плотины планировалось завершить в 2019 году.

Кроме того, во время рабочего визита президент планирует рассмотреть вопрос о переносе домов, пострадавших от строительства плотины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии заявил, что процесс вакцинации мусульман против коронавируса в месяц Рамадан будет проводиться в ночное время.

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