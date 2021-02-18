Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Моральный авторитет США среди российского руководства подорван, из-за чего любые попытки Вашингтона попытаться морализаторством изменить курс Москвы обречены на провал. Более правильным подходом для Вашингтона стало бы положиться на своих союзников, отношения у кремля с которыми еще не испорчены, пишет журналист Анна Арутюнян в статье, вышедшей 17 февраля в Foreign Affairs.

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«Правление Трампа и его заключительный акт, в частности, выявили хрупкость американской демократии», — отметила она, имея в виду учиненный в здании Капитолия 6 января погром.

После этих событий США больше не могут претендовать на столь же высокий, как прежде моральный ни в России, ни в других странах. Иными словами, следовать таким же курсом, каким традиционное следовали американские лидеры в отношении Москвы, нет никакого смысла, поскольку такой шаг поспособствует лишь дальнейшему ухудшению российско-американских отношений. В этом плане Арутюнян призвала не читать российскому лидеру нотаций, поскольку этим Вашингтон может навредить тем «демократическим реформаторам», которых Вашингтон стремится поддерживать.

«Однако проявляя смирение и прагматизм, администрация Байдена все еще может попытаться повлиять на поведение России и изменить его к лучшему, хотя и в более скромной степени, чем Вашингтону удавалось в прошлом», — подчеркнула она.

«Для этого необходимо взаимодействие с союзниками и признание ограниченности американского могущества. Отказавшись от исключительных претензий на моральное лидерство, США поступят мудро, если уменьшат свои идеологические амбиции за рубежом в пользу исправления ситуации дома», — добавила Арутюнян.

Так, Москва, быть может, и не хочет слушать США, но о других странах — союзниках США, с которыми отношения у Москвы не столь испорчены — сказать этого нельзя. Например, важным собеседником в диалоге с Россией может выступить Германия — крупный энергетический партнер Москвы и важный посредник в украинском конфликте. Такими же могут оказаться Канада, Дания и Норвегия, которые входят в Арктический совет, благодаря чему у них есть влияние на Москву в ее стремлении осваивать «Крайний Север».

«Короче говоря, есть много союзников США, к которым Россия готова прислушиваться с большим вниманием. Вместо того чтобы настаивать на том, что он должен руководить, Вашингтон может сотрудничать с этими союзниками и даже просто поддерживать их в их стремлении повлиять на Москву в областях, представляющих взаимный интерес», — указала Арутюнян.