Москва, , 07:29 — REGNUM В военном учебно-научном центре Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 17 февраля прошло обсуждение военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Круглый стол на тему «Организация взаимодействия с общественными объединениями в интересах патриотического воспитания личного состава и военно-патриотического воспитания молодежи» был проведён в академии в рамках оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Сухопутных войск. В нём приняли участие должностные лица военно-политических органов Главного командования Сухопутных войск, высших военных учебных заведений и представители движения «Юнармия».

«Участники обменялись имеющимся опытом и обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия в интересах патриотического воспитания армейской и гражданской молодёжи, роль в этом процессе военно-патриотических парков «Патриот» и юнармейского движения», — говорится в сообщении военного ведомства.

Участникам обсуждения были представлены доклады представителей Военной академии войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, военных училищ из Казани, Новосибирска и Благовещенска.

По результатам круглого стола «был определен круг лиц, взаимодействующих по вопросам военно-патриотической работы как со стороны воинских частей, так и со стороны юнармейских отрядов, общеобразовательных учреждений и общественных организаций».

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