Вашингтон, , 01:41 — REGNUM Должность заместителя помощника министра обороны США, курирующего политику в отношении стран Европы и НАТО, займет бывший сотрудник американского госдепа Спенсер Бойер. Об этом 17 февраля сообщила газета Defense News со ссылкой на свои источники.

Указанное назначение должно быть обнародовано 22 февраля. С 2009 по 2011 годы Бойер работал заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. С 2014 по 2017 годы он являлся сотрудником Национального совета по разведке.

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