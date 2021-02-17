Варшава, , 17:19 — REGNUM 17 февраля сотрудники министерства образования Польши приступили к проверке содержания школьных учебников. Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек изданию Nasz Dziennik.

По его словам, вначале специалисты проанализируют учебники польского языка, истории и знаний об обществе, а затем «пересмотрят их содержание», усилив «патриотическую составляющую».

«Пересмотр содержания гуманитарных дисциплин в школах будет осуществлен тремя группами экспертов. Знания, передаваемые школьникам, не должны передаваться в отрыве от цивилизационной идентичности поляков. Они должны быть основаны как на польской народной культуре, так и на латинском наследии, на котором основаны корни нашей цивилизации и религии», — заявил Чарнек.

По мнению главы минобразования Польши, в настоящее время в школьной программе слишком мало внимания уделяется воспитанию патриотизма, польской идентичности и религии.

Ранее он неоднократно критиковал гендерную идеологию, которую школьникам навязывают в некоторых странах Запада, а также ценности ЛГБТ-сообщества.