Сочи, Краснодарский край, , 17:07 — REGNUM Прогресс наблюдается в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Он отметил, что за два года работы комитета «удалось продвинуться вперёд», хотя это было непросто.

Лаврентьев «Стороны всё-таки начали разговаривать друг с другом, пусть не прямо, опосредовано, но в ходе консультаций выдвигаются действительно интересные идеи и предложения, которые в дальнейшем будут обобщаться для принятия каких-то решений».

Представитель российского президента выразил надежду на успех спецпосланника Генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в улучшении ситуации на переговорах, для чего нужна большая гибкость участников диалога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятая встреча Конституционного комитета Сирии в Женеве состоялась в конце января. Эти встречи нацелены на достижение договорённостей, которые обеспечили бы создание Конституции Сирии.

На встрече в Женеве присутствовали по 15 представителей от трёх сирийских групп — правительства страны, сирийской оппозиции и неправительственных организаций.

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