Сочи, Краснодарский край, 17 февраля 2021, 17:07 — REGNUM Прогресс наблюдается в работе Конституционного комитета Сирии в Женеве, сообщил 17 февраля журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
Он отметил, что за два года работы комитета «удалось продвинуться вперёд», хотя это было непросто.
Представитель российского президента выразил надежду на успех спецпосланника Генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена в улучшении ситуации на переговорах, для чего нужна большая гибкость участников диалога.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, пятая встреча Конституционного комитета Сирии в Женеве состоялась в конце января. Эти встречи нацелены на достижение договорённостей, которые обеспечили бы создание Конституции Сирии.
На встрече в Женеве присутствовали по 15 представителей от трёх сирийских групп — правительства страны, сирийской оппозиции и неправительственных организаций.
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