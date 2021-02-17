Луганск, , 16:01 — REGNUM Две боевые бронированные машины (ББМ) разместили ВСУ в районе села Кряковка, сообщили 17 февраля в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 февраля, украинские формирования — в нарушение допмер контроля режима прекращения огня — разместили на границе с ЛНР боевую машину пехоты в районе села Геевка.

Днём ранее, 15 февраля, у посёлка городского типа Луганское ВСУ разместили бронированную разведывательно-дозорную машину. Нарушение допмер контроля украинские формирования допускают ежедневно.

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