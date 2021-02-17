Москва, , 15:14 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин ввел в оборот новый политологический термин — «большая четверка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи лидеров фракций и главы государства.

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"Президент даже в политологический оборот ввел новый термин — «большая четверка». Это характеризует парламентские партии, куда входит КПРФ… Это говорит о будущем в стране», — заявил Володин.

В ходе встречи Путин отметил роль парламентских фракций.

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен. Причём особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четвёрки», — сказал глава государства.