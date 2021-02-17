Киев, 17 февраля 2021, 14:53 — REGNUM Правительство Украины возобновило действие режима «адаптивного карантина». Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 февраля в своём Telegram-канале.
Шмыгаль добавил, что решение правительства вступит в силу со следующей недели. Карантин продлится ориентировочно до 30 апреля 2021 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев не исключил, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов может быть отправлен в отставку, если вакцинация от COVID-19 не начнётся в ближайшие дни.
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