Москва, , 13:55 — REGNUM Министерство иностранных дел России опровергло слухи о строительстве «шпионской базы» на территории посольства РФ в столице Ирландии Дублине.

В министерстве отметили, что в Дублине продолжается реконструкция комплекса зданий и сооружений российской дипмиссии. Это вызвано необходимостью улучшения условий, в которых трудятся российские дипломаты.

«Построенный более столетия назад небольшой жилой особняк, в котором ныне располагается посольство, более не в состоянии обеспечивать нормальное функционирование дипмиссии», — сообщили РИА Новости в МИД России.

Напомним, ранее в одной из ирландских газет появились сообщения о том, что Россия якобы строит «шпионскую базу» на территории своего посольства в Дублине.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря власти США объявили о том, что могут закрыть свои генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Читайте также: Рябков надеется, что консульское присутствие РФ в США не сократится

Читайте развитие сюжета: Сергей Лавров и глава МИД Греции провели телефонные переговоры