Мадрид, , 11:59 — REGNUM В эти минуты в Дворце Кортесов председатель правительства Испании Педро Санчес отвечает на вопросы депутатов в рамках очередного парламентского часа. О последних заявлениях членов исполнительной власти в Конгрессе депутатов в режиме реального времени передает газета El País.

Отвечая на вопрос Мириам Ногерас, представителя партии «Вместе за Каталонию», премьер-министр Санчес заявил следующее:

«Из этих выборов следует извлечь уроки. Во-первых, Сальвадор Илья одержал громкую победу, особенно после всех тех оскорблений и клеветы в его адрес. Эта победа показывает, что он выразил сильное стремление к воссоединению, а не к конфронтации. Конфликт между одной частью каталонского общества и другой существует, и мы увидели это на выборах».

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