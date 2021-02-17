Мадрид, , 11:56 — REGNUM 17 февраля председатель правительства Испании Педро Санчес заявил в Конгрессе депутатов, что Каталонии «нужно четкое, прогрессивное правительство под руководством Социалистической партии Каталонии и муниципалитетов». Об этом сообщила газета El País.

Напомним, что за день до этого, 16 февраля, в Монклоа (официальной резиденции премьер-министра Испании) призвали политические партии Каталонии сесть за стол переговоров для выработки компромисса.

«Теперь дело за партиями, чтобы сформировать правительство. Правительство Испании примет любое решение и сделает этот шаг, чтобы преодолеть политический конфликт и решить проблем трансформации», — заявила министр финансов Мария Хесус Монтеро.

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