Варшава, , 09:52 — REGNUM Власти Польши уже на протяжении последних пяти лет никак не могут наладить нормальные внешнеполитические отношения с Вашингтоном: «не везет в азартных геополитических играх» полякам, никак не могут «заполучить на своей земле американский «форт» с постоянным гарнизоном», пишут аналитики Института РУССТРАТ.

Так, когда еще Барак Обама находился в президентском кресле, произошел скандал, когда США объявили о том, что польские власти неправильно истолковали итоги предварительной геологоразведки своих сланцевых залежей американскими исследователями.

«Собственных месторождений сланцевого газа в Польше нет», — заявили специалисты из США. При том, что сам сланец там есть, но вот газ в нем отсутствует. На что Варшава сильно обиделась.

Позже, напоминают эксперты института РУССТРАТ, Польша сделала ставку кандидатуру Хиллари Клинтон на пост президента США, «наговорив очень много лишнего в адрес Дональда Трампа», в результате победы которого пришлось срочно «заглаживать неловкость». Однако даже обещания назвать в его честь форт не помогли сдвинуть дело о военной базе с мертвой точки, хотя сам Трамп и был не против. Здесь в дело вступил Сенат, который блокировал «все внешнеполитические инициативы «узурпатора», в том числе, и польскую».

Авторы публикации при этом отмечают, что финансировать подобный проект за счет средств Пентагона Трамп не собирался.

Таким образом, Польша готова практически на все, чтобы заполучить желаемый американский контингент. Теперь вторая сторона в лице нового главы Пентагона Ллойда Остина, формально пообещав развернуть 20-тысячную группировку американских войск на территории Польши, добавил, что солдаты будут, но лишь «в случае необходимости», однако какой именно не уточняется.

Аналитики института РУССТРАТ, считают, что Пентагон «сумел повернуть вопрос так, чтобы, в обмен на ничто, военное и политическое руководство Польши теперь усердно плясало под дудку Вашингтона».