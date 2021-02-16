Вена, 16 февраля 2021, 21:49 — REGNUM Готовность ехать в Иран в связи с заявлением Тегерана по прекращения доступа МАГАТЭ к иранским ядерным объектам выразил гендиректор агентства Рафаэль Гросси, сообщает 16 февраля Bloomberg.
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что в Иране нужно провести такие переговоры, чтобы снова получить доступ к ядерным объектам с целью контроля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иран накануне, 15 февраля, уведомил МАГАТЭ, что с 23 февраля меняется курс их отношений: инспекторов агентства больше не будут пускать на иранские ядерные объекты, как то предполагала так называемая ядерная сделка.
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