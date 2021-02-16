Пекин, , 20:21 — REGNUM Состоялся телефонный разговор между главами МИД КНР и Южной Кореи Ван И и Чон Ый Еном. Как сообщает 16 февраля Синьхуа, переговоры были посвящены широкому кругу вопросов, связанных с региональной и международной безопасностью, двусторонними отношениями и мирным регулированием на Корейском полуострове.

Опираясь на состоявшийся в начале года телефонный разговор лидеров двух стран — Си Цзиньпина и Мун Чжэ Ина, китайский министр указал на ключевые, символические моменты текущего года — 30-летие установления между Пекином и Сеулом дипломатических отношений, а также Год двусторонних культурных обменов. Страны быстро развивают взаимодействие и укрепляют координацию в международных делах, несмотря на быструю динамику глобального развития. В этих условиях особое внимание в КНР уделяют сохранению регионального мира и безопасности. Применительно к ситуации на Корейском полуострове это означает совмещение двух процессов — денуклеариации региона и создание в нем надежных механизмов сотрудничества, исключающих обострение идеологических споров.

Южнокорейский министр, согласившись с оценкой двусторонних отношений как партнерских, высказался за дальнейшее сближение своей страны с Китаем. Юбилейные даты и совместные мероприятия, по его словам, создают благоприятные возможности для двустороннего развития. Сеул решительно поддерживает Китай в вопросах, связанных с проведением предстоящей пекинской зимней Олимпиады 2022 года. Он также готов к возобновлению переговоров по основной повестке дня, связанной с безопасностью на полуострове.