Александрия, Египет, , 19:03 — REGNUM Новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» зашел в египетский порт Александрия, сообщает 16 февраля пресс-служба Северного флота.

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» Минобороны России

Фрегат выполняет задачи дальнего похода в Средиземном море, зайдя в египетский порт Александрия в соответствии с планом международного военного сотрудничества. Вместе с фрегатом в египетский порт прибыл спасательный буксир «Николай Чикер».

Корабли Северного флота пробудут в порту Египта до 18 февраля, пополняя запасы воды и продовольствия, а также предоставляя отдых членам экипажей. Российские морские офицеры совершат ряд протокольных визитов.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» совершает свой первый дальний морской поход, выйдя из Североморска 30 декабря 2020 года.

За время морского похода фрегат «Адмирал флота Касатонов» преодолел порядка 10 тыс. морских миль.

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