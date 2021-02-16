Париж, , 17:16 — REGNUM Бывший представитель Евросоюза на переговорах по Brexit, французский политик Мишель Барнье станет главой парламентской группы партии «Республиканцы», посвященной «патриотизму и европейской идее».

Об этом во вторник, 16 февраля, в ходе пресс-конференции сообщил лидер фракции «Республиканцев» в Национальном собрании Дамьен Абад.

По словам Абада, 16 февраля Барнье посетил собрание членов фракции «Республиканцев» в Национальном собрании, в ходе которого объявил о «создании рабочей группы, посвященной патриотизму и европейской идее», и пригласил «желающих парламентариев присоединиться к ней».

Барнье также порекомендовал депутатам «прислушиваться с социальному гневу», поскольку «понимание народных чувств — это не то же самое, что потворство популизму».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Барнье заявил в интервью радиостанции France Culture, что Brexit означает «проигрыш для обеих сторон»: и для Евросоюза, и для Великобритании.

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