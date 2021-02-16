Митилини, Греция, , 23:46 — REGNUM Примерно 130 беженцев, которые сейчас находятся на греческом острове Лесбос, будут переселены в Германию 17 февраля, передает AMNA. Их пересадка будет осуществляться чартерным рейсом, который приземлится в Ганновере. Среди беженцев будет более 30 семей.

Подлежащие переселению беженцы — в основном выходцы из Афганистана, а некоторые — из Ирана и Ирака.

Переселение беженцев происходит в контексте соглашения между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Греции Кирьякосом Мицотакисом о переселении в общей сложности 1553 беженцев из Греции в Германию после уничтожения лагеря мигрантов в Мории. В общей сложности 333 беженца уже переселены в Германию.