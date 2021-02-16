Санкт-Петербург, 16 февраля 2021, 14:02 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что он признателен своему коллеге из Того Роберу Дюссею за приглашение посетить страну и обязательно им воспользуется. Об этом 16 февраля глава МИД РФ рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Того в Санкт-Петербурге.
«Мой коллега любезно пригласил меня посетить Того. Я признателен за приглашение, обязательно им воспользуюсь», — сказал он.
При этом в начале переговоров Дюссей отметил, что это первый в истории отношении двух стран визит официального представителя Того в Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Того Робер Дюссэ заявил, что власти страны проявляют крайнюю заинтересованность в приобретении российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» и надеются продолжать вести сотрудничество в данной сфере.