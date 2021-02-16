Буэнос-Айрес, , 14:00 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес сегодня возглавил список Хустисиалистской партии, которая была основана основанная бывшим президентом Хуаном Доминго Пероном в 1946 году. Об этом сообщает Prensa Latina

Хотя выборы были назначены на 21 марта, борьба уже началась, и списки должны быть утверждены Избирательным советом партии и иметь необходимую поддержку для участия в избирательном процессе.

Как пишет газета Página 12, этот список, представленный как «Единство и федерализм», «является тем списком, который, по всей вероятности, будет закреплен после внутренних выборов, и очень вероятно, что он не будет иметь конкуренции».

Другой список, но уже под названием 17 de Octubre Fuerza Argentina, возглавляет Альберто Родригес Саа.

От провинции Буэнос-Айрес был выдвинут глава официального блока Frente de Todos Максимо Киршнер.