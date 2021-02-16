Москва, , 13:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принят в почётные члены Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом председатель РВИО Владимир Мединский сообщил 16 февраля журналистам.

Мединский вручил Пескову билет и знак почетного члена общества. Дмитрий Песков включён в институт почётного членства, сказал председатель РВИО.

Мероприятие прошло в рамках открытия второй очереди библиотеки при штаб-квартире общества в Москве. Ранее в столице не было специализированных библиотек, предназначенных для изучения военной истории.

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