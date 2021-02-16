Сочи, Краснодарский край, 16 февраля 2021, 11:33 — REGNUM Вопрос отмежевания от террористов в Идлибе станет одной из тем переговоров представителей России с делегацией сирийской оппозиции. Об этом 16 февраля сообщил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
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Дипломат добавил, что российская сторона настроена на «очень обстоятельную беседу».
Спецпредставитель главы государства уверен, что сирийской оппозиции уже пора «попытаться взять это дело в свои руки и освободить эти территории от террористических организаций».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи Краснодарского края 16−17 февраля состоятся переговоры по Сирии в астанинском формате. Участие во встрече примут представители контактных групп из Турции, Ирана, Сирии и России. Будут проведены двусторонние и трёхсторонние консультации, а 17 февраля пройдёт пленарное заседание.
Представители из Иордании, Ливана, Ирака будут участвовать в мероприятии в качестве наблюдателей. Представители США от участия в переговорах отказались.