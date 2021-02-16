Москва, , 11:30 — REGNUM Депутат ГД Виталий Милонов считает, что деятельность депутатов ЗакС Санкт-Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского должны быть тщательно расследована соответствующими органами после «тайной встречи» с дипломатами из Финляндии.

По сообщениям СМИ, вечером 15 февраля состоялась встреча петербургских депутатов с главой Министерства иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, сообщает ФАН. Якобы, на встрече в генконсульстве стороны обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Максим Резник и Борис Вишневский призвали финских политиков к ужесточению санкционного давления на Россию.

«Нужно проверить, насколько в петербургском парламенте чистоплотные люди. Потому что даже находиться с такими подлецами невозможно», — сказал Виталий Милонов.

Депутат Госдумы намерен лично обратиться в ЗакС. Он отметил, что антинародная и антигосударственная деятельность Максима Резника и Бориса Вишневского ни разу серьезно не расследовалась. Также Виталий Милонов подчеркнул, что внешнеполитические вопросы не входят в компетенции региональных депутатов.

«Конечно, для большинства горожан — это предательство Родины. Эту информацию нужно максимально донести до обычных жителей. Потому что эти подлецы, крысеныши, которые жируют за счет бюджета Петербурга, ничего никому не расскажут», — сказал он.