Москва, 16 февраля 2021, 11:30 — REGNUM Депутат ГД Виталий Милонов считает, что деятельность депутатов ЗакС Санкт-Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского должны быть тщательно расследована соответствующими органами после «тайной встречи» с дипломатами из Финляндии.
По сообщениям СМИ, вечером 15 февраля состоялась встреча петербургских депутатов с главой Министерства иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто, сообщает ФАН. Якобы, на встрече в генконсульстве стороны обсудили ситуацию вокруг блогера Алексея Навального. Максим Резник и Борис Вишневский призвали финских политиков к ужесточению санкционного давления на Россию.
Депутат Госдумы намерен лично обратиться в ЗакС. Он отметил, что антинародная и антигосударственная деятельность Максима Резника и Бориса Вишневского ни разу серьезно не расследовалась. Также Виталий Милонов подчеркнул, что внешнеполитические вопросы не входят в компетенции региональных депутатов.