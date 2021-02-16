Лима, , 05:17 — REGNUM Президент Перу Франциско Сагасти назначил Аллана Вагнера на должность министра иностранных дел, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что на этом посту Вагнер сменит Элизабет Астете. Ранее он уже занимал должность главы перуанского МИД во время президентского срока Алана Гарсии, а также при администрации президента Алехандро Толедо.

Во время второго президентского срока Гарсии (2006−2011) Вагнер занимал должность главы министерства обороны Перу, а также представлял страну на Международном трибунале в Гааге во время выяснения отношений с Чили.