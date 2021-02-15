Идлиб, Сирия, , 23:18 — REGNUM Три новых пункта пропуска организованы в Идлибской зоне деэскалации по просьбам мирных жителей, сообщил 15 февраля журналистам замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

Представитель Минобороны РФ рассказал, что жители населённых пунктов Идлибской зоны деэскалации не перестают жаловаться на недостаток квалифицированной врачебной помощи и в целом на тяжёлые условия жизни.

Он пояснил, что социально-экономическая ситуация становится невыносимой для мирных жителей из-за удушающих санкций Вашингтона. Реагируя на это, власти Сирии при содействии российского ЦПВС подготовили к открытию три пункта пропуска.

Новые пункты пропуска откроются в Саракибе, Мизнасе и Абу-Азейдине. Жители населённых пунктов Идлибской зоны деэскалации смогут беспрепятственно перемещаться через них.

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