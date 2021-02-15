Милан, Италия, , 19:55 — REGNUM Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони в понедельник, 15 февраля, выдвинул своего заместителя Антонио Таяни на пост национального координатора партии.

Антонио Таяни Олаф Косинский

В этой должности Таяни должен будет руководить всей оперативной деятельностью партии на всей территории страны, а также координировать взаимодействие партии с партнерами по новой правящей коалиции.

В 2008—2014 годах Таяни занимал посты еврокомиссара по транспорту и по промышленности и предпринимательству, в 2017—2019 годах был спикером Европарламента.