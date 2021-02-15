Киев, , 19:50 — REGNUM Невозможно договориться с Россией по Донбассу, пока она не изменит своей позиции, заявил 15 февраля глава украинской делегации в Контактной группе Леонид Кравчук на форуме «Украина 30».

Кравчук «Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, практически невозможно».

Он добавил, что не следует себя обманывать: в ближайшее время в смысле настроя России ничего не изменится. По его словам, «движения вперед, к сожалению», не наблюдается.

Украинский деятель сослался на заявление главы ДНР Дениса Пушилина о планах максимально интегрировать Донбасс в российское пространство, призвав Киев увидеть «реальные цели» России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кравчук накануне, 14 февраля, заявил о том, что Москва и Донбасс открыто говорят об интеграции ДНР и ЛНР в Россию.

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