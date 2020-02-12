12 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Александр Долгинцев-Межевой, , 21:28 — REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал ИА REGNUM, как вооруженные формирования Украины на практике реализуют Минские соглашения, и чем русская патриотическая интеллигенция может помочь Донбассу

ДНР

Сегодня исполняется 5 лет Минску-2. Задача этого документа состояла в том, чтобы положить конец войне в Донбассе. В таком случае, первый вопрос: и какова в данный момент военная обстановка в ДНР? Обстрелы при Зеленском хотя бы прекратились?

Ситуация в Республике продолжает оставаться стабильно напряженной. Связано это, прежде всего, с ежедневными обстрелами со стороны вооруженных формирований Украины.

Согласно сводкам Представительства ДНР в совместном центре контроля и координации и в переговорном процессе только за истекшие сутки (с 03:00 9 февраля по 03:00 10 февраля) общее количество нарушений со стороны ВФУ составило 5 раз. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Горловка (поселок шахты 6/7), Доломитное, Донецк (Вольво-центр), Саханка.

Общее количество применённых ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим.) боеприпасов — 41 единица. В предыдущие сутки количество боеприпасов, применённых по территории ДНР, составило 16 единиц.

Кроме этого, в результате обстрела со стороны ВФУ была повреждена линия электропередач в Горловке. Так, 9 февраля ВФУ подвергли минометному обстрелу поселок шахты 6/7 Горловки с направления населенного пункта Шумы. В результате обстрела была повреждена линия электропередач, поселок полностью обесточен. Противником была выпущена 21 мина калибром 82 мм и 20 гранат из АГС (автоматического гранатомёта на станке).

При Порошенко мы ничего хорошего не ждали. При Зеленском все стало еще хуже. Никаких намеков на мирные инициативы, кроме громких заявлений в СМИ, не видим. По факту на линии соприкосновения стреляют больше, чем за последний период при Порошенко.

Позиция представителей в переговорном процессе со стороны Украины по-прежнему деструктивна. Даже нет намека на поиск компромисса, желания найти точки соприкосновения, чтобы продвигаться дальше.

Нужно ли в российской Конституции, по вашему мнению, закрепить за такими территориями как Донбасс, где российские граждане составляют большинство населения (в Донбассе рано или поздно их будет большинство), какой-то особый или специальный статус?

Я думаю, это не вполне корректный вопрос. В силу определенных причин, мы не можем сейчас говорить о закреплении специального статуса Донбасса в Конституции Российской Федерации.

Думаю, ни для кого не секрет, что подавляющее большинство наших граждан хотят, чтобы Донбасс полноправно вошел в состав Российской Федерации. Наше желание быть как можно ближе к России — естественно, и с каждым днем только крепнет.

Я уже неоднократно говорил, что перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. Здесь живут русские, которые благодаря Указу Президента России становятся полноправными гражданами Российской Федерации. Говорить, что это произойдет завтра или послезавтра в силу разных причин невозможно. Но народ Донбасса терпеливый и целеустремленный — этого у нас не отнять.

Сейчас в России идут исторические дискуссии с Польшей и по вопросу начала Второй Мировой войны, и по вопросу польского антисемитизма в межвоенный период. Следите ли вы за этими дискуссиями? Если да, то каково ваше мнение по поднимаемым в ходе них вопросам? Как себя чувствуют в ДНР польское и еврейское национальные меньшинства? Имеют ли они все возможности для реализации всех своих национальных запросов?

Это чревато последствиями, что в угоду политическим соображениям ставят под сомнение исторические факты. Нашу память, гордость, подвиг наших дедов и прадедов — советского солдата — обесценивают в угоду геополитической конъюнктуры. Причем идеологические противники это сознательно делают накануне 75-летия Великой Победы, стараясь нанести удар поболезненней.

Действия вражеских пропагандистов наглядно демонстрируют пример циничного, наглого искажения истории.

Хорошо, что в мире это начинают понимать. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что польскому и украинскому президентам было отказано в возможности выступить на памятном мероприятии в Израиле.

К тому же возникают следующие вопросы: почему в школах Польши все меньше и меньше уделяют внимания теме Холокоста? Почему факты о сотрудничестве Польши с фашистской Германией подменяются заявлениями, что поляки геройски спасали евреев? Почему сегодня в Польше Освенцим нельзя называть польским лагерем смерти? И это приравнивается к преступлению?!

Польша, как и Украина, занимаются мифотворчеством, приспосабливая историю к политической позиции. Они переписывают историю, чтобы обелить себя.

Но цифры говорят совершенно о другом. К началу Второй Мировой войны в Польше жили 3,3 млн евреев. К моменту ее завершения уцелели лишь 380 тыс. человек, причем 70% из них — те, кто бежал из страны в первые дни оккупации.

Что касается жизни национальных меньшинств на территории Донецкой Народной Республики, то могу с уверенностью сказать, что мы поддерживаем развитие всех этнических общин, у нас всегда дружно жили и живут сейчас люди более 100 национальностей. Мы уважаем права каждого гражданина Республики, независимо от национальности и вероисповедания.

Чем может помочь ДНР русская патриотическая интеллигенция? Какая помощь на сегодня нужна ДНР?

Учитывая, что наша Республика находится сейчас в состоянии войны, непризнанности и экономической блокады, любая поддержка для нас очень важна. Мы высоко ценим интерес русской патриотической интеллигенции к проблемам Донбасса, а также помощь и поддержку.

В прошлом году я два раза встречался с ее представителями в Москве. Мы беседовали на самые разные темы, поднимали острые вопросы, обсуждали варианты их решения. Такие диалоги полезны для всех участников. Для нас — это, в первую очередь, возможность рассказать правду о жизни в Республике, ответить на любые острые вопросы, объяснить причины принятия тех или иных решений.

На данный момент самый главный для нас вопрос — это восстановление экономики. Донбасс всегда ассоциировался трудовыми достижениями, и нам для развития нужно, прежде всего, вернуть прочный промышленный фундамент.

Мы прикладываем очень серьёзные усилия для постепенного повышения уровня жизни наших граждан, в частности, увеличиваем пенсии и зарплаты сотрудникам бюджетных учреждений, но достичь желаемого уровня пока не получается. К сожалению, в условиях нашего непризнанного статуса многие наши предприятия испытывают значительные трудности в таких вопросах, как закупка необходимого для производства сырья, а также сбыт своей продукции.

Чтобы улучшить работу нашей промышленности, представители предприятий ДНР и ответственные чиновники пытаются установить контакты с возможными контрагентами как на территории России, так и в других странах.

Потому мы очень заинтересованы в налаживании контактов с предпринимателями и промышленниками из России, с теми людьми, которые будут готовы сотрудничать с республиканскими предприятиями, а возможно, и инвестировать средства в промышленность ДНР. Именно такого рода помощь для Республики сейчас крайне необходима.

Украинское руководство настаивает на возвращении республик Донбасса в состав Украины и передачу контроля над границей украинским пограничникам. А сами граждане ДНР желают возвращения в состав Украины?

Прежде чем настаивать на выполнении практически последнего пункта Минских соглашений, пусть сначала украинское руководство выполнит остальные взятые на себя обязательства Комплекса мер. А если учитывать, как Украина себя ведет в отношении Минских соглашений и народа Донбасса, то бездна между нами с каждым днем только увеличивается.

Наши граждане сделали свой выбор еще на референдуме в 2014 году. С тех пор киевские власти своими действиями продолжают отталкивать жителей Республик. Постоянные обстрелы, смерти детей, стариков, женщин, разрушение инфраструктуры, транспортная и экономическая блокада… можно много еще перечислять бед, которые принесла украинская власть на многострадальную землю Донбасса. Разве можно такое простить?

Буквально через месяц исполнится ровно 6 лет с момента начала Русской весны в Донецке. В этом году в донецкие школы пойдут первоклашки, которые выросли под звуки артиллерийских орудий. Как вы думаете, что это будет за поколение?

Да, у нас растёт уже целое поколение детей, которые, по сути, никогда не жили в мирных условиях. И это, на самом деле, очень плачевно, потому что многие наши дети проводят своё детство не совсем так, как это принято в мирных государствах.

У многих из них ещё свежи воспоминания об обстрелах и бомбёжках, кто-то ни один день и ни одну ночь проводил в погребах и бомбоубежищах, спасаясь от обстрелов украинских боевиков, у кого-то погибли родители, близкие.

Мы, конечно же, прикладываем все усилия, чтобы сделать детство наших ребятишек как можно более радостным. Наши действия направлены на организацию досуга для детей, особенно из прифронтовых районов.

Все, наверное, помнят знаменитую циничную фразу предыдущего президента Украины Порошенко о том, что донбасские дети должны сидеть в подвалах. Однако мы можем уже констатировать, что и при нынешнем президенте Зеленском в этом плане ничего не улучшилось.

Итак, наши дошкольники никогда не жили при Украине. Это уже уроженцы Донецкой Народной Республики, которые воспитываются на правильных ценностях, им чужда националистическая пропаганда, которая вбивается в головы украинских детей.

Потому мы верим, и у нас для этого есть все основания, что наши дети вырастут в истинных патриотов нашей Родины, и нам будет, что передать им и в материальном плане, и в духовном.