Варшава, , 17:11 — REGNUM В текущем году экономика Польши вернется на путь «динамичного роста». Об этом сообщил 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

«Благодаря ответственной налогово-бюджетной политике в настоящее время Польша имеет прочную основу для будущего экономического роста, что было отмечено, в частности, в докладе Европейской комиссии. В текущем году экономика Польши вернется на путь динамичного роста», — написал он.

Польский премьер-министр также анонсировал, что в ближайшее время правительство представит программу Нового экономического и социального курса. «Нам предстоит много поработать, но новый курс позволит нам обеспечить безопасное будущее и процветание нашей страны», — отметил Моравецкий.

На прошлой неделе в Европейской комиссии объявили о том, что эксперты прогнозируют рост ВВП Польши на 3,1% в 2021 году. По данным ведомства, рецессия в Польше по итогам 2020 года была одной из самых низких в Европейском союзе.