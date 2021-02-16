Москва, , 00:51 — REGNUM Слов главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом, давно ждали в России те, кого утомили европейские поучения. Такого развития событий могли ждать и эксперты, наблюдающие динамику отношений двух сторон. Велика ли вероятность осуществления этой угрозы на практике, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Игорь Юдкевич.

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем Mid.ru

Россия последние лет 300 (с перерывами) усиленно стремилась стать европейской страной и наработала большую инерцию элитного менталитета. Поэтому отказываться от вхождения в Европу тем, кто положил на этот проект силы нескольких поколений, будет невероятно трудно. Особенно с учетом европейской собственности, нажитой частью интересантов после Перестройки, которая ценна даже не сама по себе, а как место силы, расположенное там, где хочется быть своим. Впрочем, опыт общения с этими «своими», которые знать тебя не желают, чтобы не портить породу общением с самым богатым российским миллиардером, постепенно свело на нет эту любовь у части официоза. Но инерция осталась, ведь силы и средства уже вбиты.

Ситуация нездорового стремления в Европу через «не могу» сталкивается в какой-то момент с холодным расчетом, и Лавров очень правильно ставит вопрос: всякое взаимодействие должно строиться по принципу общей цели и взаимных уступок в ходе ее достижения. Но игра в одни ворота и подмена общих интересов своим личным — это не то, что нужно России. Россия как единый политический субъект не имеет права допускать такого.

Другое дело, что, ставя вопрос таким образом, она должна продемонстрировать и дальнейшую готовность к защите своей позиции — что можно только приветствовать. Читайте статью Игоря Юдкевича «Любовь, похожая на сон: Россия просыпается от Европы?».