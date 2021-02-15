Санкт-Петербург, , 14:01 — REGNUM Финляндия и Россия придерживаются единых приоритетов в сфере североевропейской политики. Об этом 11 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

«Обсудили в том числе ситуацию внутриукраинского кризиса, ряд других направлений, по которым Россия и Финляндия так или иначе взаимодействуют на международной арене», — заявил Лавров.

«У нас абсолютно идентичные подходы, идентичные приоритеты в том, что касается взаимодействия многосторонних региональных форматах на севере Европы», — указал он.