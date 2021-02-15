Каталония, Испания, , 15:20 — REGNUM Лидер «Социалистической партии Каталонии» Сальвадор Илья заявил в интервью телеканалу TV3 о невозможности самоопределения автономного сообщества и политической амнистии участникам незаконного референдума 2017 года.

Напомним, что после обработки 99% голосов «Социалистическая партия Каталонии» набрала больше всего голосов избирателей, что дает ей право на 33 места в парламенте. Однако те же 33 мандата могут занять сторонники независимости «Левые республиканцы Каталонии».

Лидер социалистов Сальвадор Илья уже пообещал, что в случае избрания его председателем правительства автономного сообщества никакой амнистии сепаратистам его кабинет министров не предоставит.

«Это недостижимые вещи, они вызовут еще большее разочарование», — заявил Илья.

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