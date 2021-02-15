Донецк, 15 февраля 2021, 11:30 — REGNUM Взрыв автомобиля, в котором находился командир одного из батальонов Народной милиции ДНР, организовала украинская сторона. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В ведомстве отметили, что распоряжение о проведении диверсии отдал глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак, вскоре после гибели трёх украинских боевиков, подорвавшихся на неизвестном устройстве.
В Народной милиции подчеркнули, что украинские силовики, применяя террористические методы войны, угрожают жизни и здоровью мирных жителей Донбасса.
Напомним, в результате теракта в Горловке пострадал командир одного из батальонов Народной милиции ДНР, а также его дочь. По данным местных СМИ, ребёнок получил только контузию.
Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР совершено покушение на одного из командиров Народной милиции