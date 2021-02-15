Донецк, , 11:30 — REGNUM Взрыв автомобиля, в котором находился командир одного из батальонов Народной милиции ДНР, организовала украинская сторона. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе Народной милиции ДНР.

В ведомстве отметили, что распоряжение о проведении диверсии отдал глава генштаба ВСУ Руслан Хомчак, вскоре после гибели трёх украинских боевиков, подорвавшихся на неизвестном устройстве.

«Хомчак… поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — сказано в сообщении.

В Народной милиции подчеркнули, что украинские силовики, применяя террористические методы войны, угрожают жизни и здоровью мирных жителей Донбасса.

Напомним, в результате теракта в Горловке пострадал командир одного из батальонов Народной милиции ДНР, а также его дочь. По данным местных СМИ, ребёнок получил только контузию.

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