Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Ряд вопросов намерен обсудить президент США Джозеф Байден в ходе виртуальной встречи лидеров стран группы Большой семёрки (G7), которая состоится в режиме видеоконференции. Об этом сказано в распространённом 14 февраля заявлении пресс-службы Белого дома.

Онлайн-встреча лидеров G7 состоится 19 февраля, она даст возможность президенту США обсудить с главами демократических стран планы дальнейшей борьбы с пандемией и восстановления мировой экономики.

В частности, американский лидер планирует заострить внимание участников встречи на вопросе координации производства, распределения и поставок вакцин от COVID-19. Кроме того, Байден хочет поднять вопрос о мобилизации и сотрудничестве в целях противостояния угрозе возникновения новых инфекционных заболеваний.

В экономической сфере президент США будет обсуждать с лидерами стран G7 вопрос инвестиций, направленных на укрепление коллективной конкурентоспособности, а также «важность обновления глобальных норм с целью противостояния экономическим вызовам, в том числе таким, которые представляет Китай».

Напомним, встреча лидеров стран G7 станет первой с апреля 2020 года, Джозеф Байден впервые станет её участником в качестве президента США. В мероприятии в рамках председательства Великобритании примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза.

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