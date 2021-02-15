Идлиб, Сирия, , 00:24 — REGNUM В сирийскую провинцию Идлиб прибыли представители организации «Белые каски», вероятно, для подготовки новой провокации. Об этом 14 февраля сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

«По имеющейся информации, боевики незаконных вооруженных формирований осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинить сирийские правительственные силы в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации», — предупредил он.

В ЦПВС отметили, что группа «Белых касок» прибыла с оборудованием для видеосъемок. Одновременно в районе населенного пункта Фуаа фиксируют активность террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, «Белые каски» декларируют своей целью спасение мирных жителей в зоне боевых действий в Сирии, однако за время войны в арабской республике были уличены в фабрикации доказательств «преступлений», якобы совершённых официальными властями.

В прошлом году ЦПВС сообщал, что организация сняла постановочное видео о применении правительственными войсками Сирии химического оружия в провинции Идлиб.

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