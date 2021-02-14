Москва, , 22:52 — REGNUM Александр Иванович Владимиров: Из всех важнейших факторов, определяющих успешное будущее России, на первом месте находится образование и воспитание людей. Проиллюстрирую это утверждение.

Однажды в ходе международной конференции, которую я проводил по проблемам безопасности и борьбы с терроризмом, мой добрый товарищ Валерия Порохова произнесла, как мне кажется, исчерпывающую мудрость веков: «Все проблемы нашего бытия, в том числе и самые трудные, могут быть сняты только через просвещение власти и масс».

Думается, на этом можно поставить утвердительную точку. Тем более, что моя уверенность подкреплена абсолютной поддержкой моих единомышленников: народное просвещение, как фактор национального бытия, является решающим!

На ум приходят слова «железного» канцлера Германии Отто фон Бисмарка, который так определил главный фактор победы во франко-прусской войне: «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники». Есть и другая версия этой крылатой фразы: «Войну выиграл немецкий школьный учитель».

Сегодня, с большим сожалением, могу констатировать удручающий меня вывод: наш российский учитель пока проигрывает ведущуюся против России войну — на всех уровнях и пространствах — так как воспитывает наших детей в духе ценностей наших врагов — по навязанным ими идеологическим лекалам и педагогическим стандартам.

Складывается устойчивое впечатление, что новый Министр просвещения Кравцов, вообще не задумывается о целях образования, так как предельно занят тщательным внедрением в текст действующего Закона об образовании всех депутатских инициатив, но, тем не менее, оформлять фактически созданную систему кадетского образования в России не хочет, находя объяснение в том, что «это не соответствует существующим законам».Демонтаж ценностных основ российской системы национального образования связан и с принятием Стратегии молодежной политики в России, после чего наше национальное образование призвано воспитывать неведомую «гармонично развитую личность».Вот и ныне, министр просвещения Кравцов озаботился инициативой о том, что, ради снижения рисков ухудшения эпидемиологической обстановки в учебных коллективах, единственными обязательными предметами государственной итоговой аттестации в школе будут только «русский язык и математика».

Но еще более опасной является тенденция, когда государство берет у нас хорошую идею, а либералы у власти и в образовании превращают ее в национальную отраву и позор. Вот, например, в течение 20 лет (!) мы — ветераны суворовцы, предлагали государству обратить особое внимание на государственно-патриотическое воспитание школьников, и приводили в качестве положительного примера институт офицеров-воспитателей, как эффективный элемент, присущий суворовской военной школе Советского Союза. Мы предложили Президенту России и Министру образования и науки РФ ввести в школах новую, освобожденную от преподавания других предметов, должность классного воспитателя, замещаемую прошедшими специальную педагогическую переподготовку офицерами запаса Вооруженных Сил России. Мы были уверены, что появление в каждой школе 10−20 жизненно и профессионально зрелых, состоявшихся и образованных мужчин с искренним и неформальным государственно-патриотическим мировоззрением и опытом работы с коллективами людей, способно радикальным образом улучшить патриотическое воспитание молодежи, решить вопросы внутренней дисциплины, физической подготовки и подготовки школьников к защите Отечества за счет прямой связи школы с ДОСААФ России, и сделать еще много полезного, в том числе снять вечную педагогическую проблему «женского монополизма в школьном образовании», курения в туалетах, школьного троллинга, хулиганства, пагубных привычек, и так далее.

Для нас — суворовцев, это был вопрос абсолютно ясный и бесспорный, так как офицер-воспитатель для каждого суворовца и нахимовца — это отец, пример и образец для подражания и, зачастую, единственный моральный и профессиональный авторитет, который жил с нами одной жизнью, находился с нами каждый день, вел занятия по военным дисциплинам, проводил с нами наши каникулы и лагерные сборы и войсковые стажировки, организовывал самоподготовку и внутреннюю службу, заботился о нашем досуге, походах в театры, музеи или на молодежные вечера в девичьи техникумы. Офицеры-воспитатели знали о нас все и мы делились с ними всем, и они были нашей семьей.

И я горжусь тем, что, мой отец, выпускник Алексеевского военного училища, поручик Императорской русской армии и полковник Советской армии — фронтовик, стоял, начиная с мая 1943-го, у истоков создания суворовских военных училищ, и еще в военные годы лично разработал ряд требований к преподавателям и офицерам-воспитателям суворовских военных училищ. Именно такой испытанный опыт мы и предлагали нашему государству, но оно 20 лет молчало. И вдруг, какое-то время назад мы с удивлением и радостью услышали предложение Президенту России от Министра просвещения Кравцова — о необходимости введения в каждом классе, новой и хорошо оплачиваемой должности «воспитатель класса». Мы обрадовались — «Слава Богу! Родина услышала наш голос разума!». Но эта радость была недолгой, так как правда жизни оказалась иной, поскольку этот замысел Министра Кравцова и его кураторов — оказался просто безумным… Судите сами. Целью создания института классных воспитателей в школах провозглашено «насыщение школы воспитателями, которые способны говорить с молодежью на ее языке»! И вдумайтесь, пожалуйста. Цель эта — не «ВОСПИТАНИЕ У ЮНЫХ ГРАЖДАН ГОСУДАРСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ИХ ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА», как положено в достойной великой державе, а, как и положено у либералов, маскировка своего прорыва к шаткому сознанию детей и подростков через такую вот «лисью» хитрость: «ГОВОРИТЬ С МОЛОДЕЖЬЮ НА ИХ ЯЗЫКЕ». То есть, выступать этакими «навигаторами», которые, правда, ведут в никуда и неведомо зачем — без определения того, о чем говорить с молодежью «по-взрослому».

То есть — не поднимать молодежь до зрелого уровня осмысления действительности и учить их правильно оценивать обстановку, а самим опускаться и деградировать до уровня сетевых «хомячков» блогосферы, диванных радетелей за Россию! Но, очевидно, что с 12−14 летними школьниками на их языке могут говорить только они сами, ведь даже 20−25 летние молодые люди говорят уже на другом языке и имеют другие приоритеты. То есть — ставится задача «обратная» патриотическому воспитанию граждан, когда они должны, не — «желать и уметь строить и защищать свою семью и Отечество», а лишь владеть навыком правильно «нажимать кнопки», продолжая ничего не знать и ничего не уметь, кроме «отстаивания своих прав» и игнорирования своего долга и обязанностей!

В последние дни января все мы были свидетелями неуверенности и даже растерянности власти, которая вдруг столкнулась с «подростковым уличным синдромом».

Это действительно так. Когда при попытках «навальной смуты» на улицу вышли 12−14 летние школьники, власть растерялась, так как не ожидала и не была готова к такому «детскому» проявлению «мягкой силы» и такому методу «цветной революции». Между тем, важно осознавать, что в сражении наших врагов с Российской государственностью и гражданским обществом применен именно этот — иезуитский способ «обращения» наших врагов к нашим детям. Именно в тот период подростковой жизни, когда наступает «период естественного бурления гормонов и адреналиновой борьбы с родительским, учительским и любым просветительским авторитетом, а заодно и со всем остальным миром вместе взятым». Именно в тот период, когда подростки оказались предоставленными сами себе. Плохо то, что государство им ничего не предложило, кроме как — воспитывать из них «гармонично развитую личность», Движение школьников (в котором нет самих школьников) и Юнармии, в которой пока предлагается только одно — «постоять, попеть и пройти на параде в красивой, но дорогой форме», что, конечно, тоже хорошо, но явно недостаточно.

Одновременно сегодня выхолащивается основная, производительная и воспитательная компонента позитивного и патриотического воздействия именно на подростковую среду — это практические возможности ДОСААФ России, где уже сегодня могут направить «гормоны, адреналин и инстинктивное стремление к справедливости и правде» наших подростков в созидательное русло становления их государственно-патриотического мировоззрения — через массовое овладение военно-учетными и важными народнохозяйственными специальностями, которые будут необходимы и им самим, и государству, всю их жизнь. Хочу напомнить, что ДОСААФ России, сегодня почти неизвестная юношеству оборонная организация, выполняет государственные задачи по подготовке юношей к защите Отечества и может их готовить по 50-ти военно-учетным и гражданским специальностям, в том числе: водителей легковых, грузовых и специальных машин, мотоциклистов, водителей малых судов и квадроциклов; готовить летчиков, планеристов, парашютистов, десантников, авиамоделистов и судомоделистов; водолазов, аквалангистов, крановщиков, мотористов, механиков-водителей; связистов и радистов, операторов дронов и роботов; готовить стрелков, скалолазов, давать умения на уровне курса молодого бойца и тактической стрельбы, курсов выживания и молодого матроса и так далее, в общем — готовить наших граждан к строительству и защите Отечества.

Сегодня сложилась такая ситуация, когда руководство ДОСААФ России предлагает Минпросу свои возможности, а Минпрос отвечает, что у министерства нет на это денег, а все вопросы надо задавать непосредственно школам, так как они сами и верстают свои учебные планы, в соответствии с «местной вариативностью», то есть — не хочет ничего делать! Представляется, что и здесь необходимо принимать стратегическое решение, которое пока никто не принял. Видимо, со стороны государственной власти отсутствует осознание важности именно такого решения молодежного вопроса.

Паника власти заставила ее искать выход и средства влияния на эту подростковую проблему, и она нашла правильный ответ в наших предложениях возродить опыт института офицеров-воспитателей суворовских военных училищ Советского Союза. И началось — «как всегда», когда все «разумное, доброе, вечное», преднамеренно превращалось в дурь, воровство и «игру с минусовой для государства суммой».

Обратимся к сфере военного профессионального образования, которое, как Вы утверждаете, исторически развивалось по своим законам, прописанным кровью наших солдат?

Парадокс и ужас ситуации в современном российском военном профессиональном образовании состоит в том, что:

— с одной стороны, оно сформировано на основе блестящей истории Русской армии и победного опыта Советских вооруженных сил, и Советского военного стиля;

— с другой стороны, эта прекрасная основа была насильно втиснута в рамки болонской системы образования и на этом стали размываться ее идеологические, стратегические и собственно военные аспекты;

— с третьей стороны, вся система управления военным профессиональным образованием наполнена «болонками в погонах», которые слепо руководствуются Законом об образовании в Российской Федерации и его Федеральным государственным образовательным стандартом.

Я думаю, что именно в этом заложены причины деградации и нашей военной науки, и нашего профессионального военного образования, в котором нет широкого научного гуманитарного контента. Другими словами — в нашем образовании нет главной гуманитарной основы, из которой исходят все остальные собственно военные аспекты.

Для начала похвалю создателей Закона об образовании и Федерального государственного образовательного стандарта по направлению «Национальная безопасность и оборона государства» — в них все разработано последовательно, тщательно, профессионально и с атомарной точностью, но !!!

«Но» заключается в том, что при всем обилии правильных слов и подходов, в этом Законе (как и во всех, разработанных на его основе, федеральных государственных образовательных стандартах) нет главного — необходимых нам Целей, задач и механизмов взаимодействия в интересах Отечества (подробнее об этом — скажу ниже). Закон об образовании — это результат поражения Советского Союза в холодной войне. Эта военная победа Запада была закреплена, в том числе, через законодательный переход образования России на болонскую систему образования.

Поспешный и тотальный перевод всей системы национального образования на «болонскую систему» и либеральные принципы обучения как услуги — разрушил лучшую в мире советскую образовательную школу, что уже привело к негативным и трудно обратимым последствиям для всего комплекса факторов национального развития и безопасности России.

Общая теория войны определяет переход системы образования России на «болонскую систему», как — эпизод войны и состоявшийся акт агрессии против нашего государства, исполнение которого уже привело к либеральному извращению и денационализации всего процесса образования и воспитания граждан страны всех возрастов, к переформатированию значительной части российского общества в «мягкую силу» агрессора, обращенную против российской государственности и культуры, что сегодня стало особенно зримо.

Но сегодня становится особенно ясно, что терпеть это положение и продолжать тупо выполнять либеральные мантры «о едином образовательном пространстве, образовательных услугах, вариативности, компетентностном подходе, воспитании эфемерной «гармонично» развитой личности, сравнимости и взаимном признании дипломов на рынке труда, и т.д.» — уже преступно.

Убеждены, что промедление с устранением либеральных основ национальной безопасности, обороны и государственной службы России — преступно вдвойне, так как каждый день эта либеральная система продуцирует своих адептов и заполняет ими все ниши государственного политического, военного и местного управления, что обеспечивает ей продолжение негативного кадрового отбора во власть и разрушение основ российской государственности.

В целом это значит, что выгодополучателями этой болонской системы образования в России — являются ее враги!

А что же Мы?!

А Мы — продолжаем дублировать эти вредоносные подходы, даже не меняя их, во всех устанавливающих документах военного профессионального образования, включая квалификационные требования Министерства обороны России и образовательные стандарты наших военных Училищ и Академий. Так, чего же нет и что необходимо иметь во ФГОС и Квалификационных требованиях Минобороны РФ? Приведу примеры и сравнения. Первое и главное — нет цели образования облика выпускника.

Нам представляется, что это вопрос принципиальный и основной, так, как только четко и правильно выбранные и ясно прописанные цели образования, и правильно и однозначно обрисованный облик выпускника, как результат получения образования — дают возможность правильно и точно осуществить подбор и объем учебных вопросов и тем соответствующих курсов и кафедр, а также подбор практик, стажировок и преподавателей учебных дисциплин.

Мы считаем, что во ФГОСе и квалификационных требованиях Минобороны РФ по тематике «Национальная безопасность и оборона государства», должно быть написано следующее:

Главной целью высшего профессионального военного образования, например, Военной академии Генерального штаба ВС РФ, является — подготовка и воспитание военачальников и работников государственного управления высшего уровня как просвещенных граждан России, строителей и защитников Отечества, обладающих государственным патриотическим мировоззрением и необходимой профессиональной подготовкой.

Способных и готовых в мирное и военное время:

— верно, честно и беспорочно служить своему Отечеству;

— принимать ответственные решения, адекватные поставленным задачам, и лично отвечать за их качество и последствия;

— профессионально, инициативно, мужественно и успешно руководить возглавляемыми воинскими коллективами и порученными участками государственной службы в любых условиях обстановки;

— руководствоваться и личным примером олицетворять нравственные и этические основы государственной службы (военной и государственной этики);

— постоянно учиться самому и учить свои коллективы.

Важно понимать, что выпускники военных ВУЗов будут служить Отечеству не по ФГОСУ, а по Уставу, поэтому ФГОС должен содержать в себе все основные установки наших Воинских Уставов — документов, написанных кровью многих поколений защитников Отечества.

Исходя из этой основной парадигмы (базовой схемы) военного профессионального образования, рассмотрим основные квалификационные требования Минобороны России к основным компетенциям выпускника (слушателя) ВАГШ ВС РФ, то есть к вопросам, что он должен знать и уметь. Как выпускник-отличник всех лучших военных учебных заведений Советского Союза (Мс СВУ-1963 г., Мос ВОКУ-1966 г., ВАФ им. М.В. Фрунзе-1977 г., ВАГШ ВС СССР-1984 г.), и советский общевойсковой офицер, прошедший все войсковые должности от командира мотострелкового взвода, до Начальника штаба — первого заместителя командующего общевойсковой армии в развернутых частях ГСВГ и ДВО, являвшийся помощником Министра обороны СССР по военной реформе и автором фундаментального труда «Основы общей теории войны», то есть с точки зрения абсолютного военного профессионала, скажу сразу — современный ФГОС ВАГШ ВС РФ — прекрасен (!), НО …

А дальше, как говорят наши заклятые друзья американцы «черт сидит в деталях».

Так где и в чем конкретно сидит этот самый «черт»?

Первое. В отсутствии цели образования и облика выпускника. И об этом мы уже сказали.

Второе. В разделе компетенции «ЗНАТЬ» — нет указаний на необходимость знать Национальную стратегию и политику государства Российская Федерация. Этот пункт практически не решаем силами ВАГШ и даже всех Вооруженных Сил, так как разработанной современной Национальной стратегии России — не существует! Именно в отсутствии документа Национальной стратегии России — есть корень всех наших теоретических, идеологических и практических бед государства и армии.

Третье. Ни в одной из профессиональных компетенций не рассматриваются вопросы государственной идеологии военной службы, при наличии массы словосочетаний с термином «воспитание». Это является принципиальной и стратегической ошибкой, так как воспитывать защитников, строителей и руководителей Отечества можно только тогда, когда есть четкие ответы на вопросы «Зачем и во имя чего жить, воевать, бороться и умирать!?». А ответы на них может дать только национальная идеология России, а в период ее временного отсутствия — государственная идеология военной службы. К сожалению, вновь созданное Главное военно-политическое управление ВС РФ эту важнейшую концептуальную проблему и тему принципиально не разрабатывает, что лишает наши Вооруженные Силы теоретической, философской и идеологической основы воспитательной работы в войсках как таковой. Мне представляется, что происходящее идет от отсутствия понимания этих простых истин, шараханья от самого слова «идеология» и отсутствия гражданского мужества и решительности нашего руководства — «как бы не войти в противоречие с Конституцией». Попытка заменить реальную «идеологию» государства массой общих и правильных слов ни к чему хорошему не ведут, и разрабатывать государственную идеологию военной службы все равно придется, и, позволю себе дать совет, ее не надо разрабатывать кулуарно — только силами самого ГВПУ Вооруженных Сил России, надо привлекать к этой работе все отечественное экспертное сообщество.

Четвертое. Во ФГОСе вообще нет гуманитарной научной и культурной составляющей. Это значит, что мы образовываем не человека и гражданина, полководца и государственника, а только их функцию.

Пятое. В существующем виде ФГОС ВАГШ ВС РФ, как документ болонской системы, абсолютно формализован. По нему можно с одинаковым успехом образовывать НАТОвцев — американцев, немцев, поляков, и даже китайцев, так как он не имеет никакого собственно российского исторического культурно-цивилизационного смысла и фундамента.

Шестое. Во ФГОСе практически обойдена тема подготовки экономики и населения России к защите Отечества и войне, в том числе и к войне на нашей национальной территории, а также вопросы стратегической связности территории страны, подготовки резервов видов и родов войск, мобилизационных резервов общего назначения, подготовки и ведения территориальной обороны страны. Мы специально акцентируем внимание читателей на этом аспекте, так как возможны ссылки наших оппонентов на то, что во ФГОСе все это как бы имманентно содержится в понятиях «вопросы мобилизации». В этом вопросе «черт прячется» в том, что, с одной стороны — это действительно так, а с другой — практика говорит нам о том, что если какой-либо проблемы, вопроса, понятия, термина не содержится в теле ФГОСа или Квалификационных требований, то их точно не будет ни в тематике, ни в самих учебных планах, и эти важнейшие вопросы военного строительства останутся за рамками учебного процесса и не будут изучаться слушателями должным образом. А это, в свою очередь значит, что не будут совершенствоваться, разрабатываться и вводиться в жизнь новые и эффективные государственные практики в данных важнейших аспектах национальной безопасности, выживания и победы России в войне. К сожалению, правда жизни заключается в том, что «без команды или указания сверху» ни одно учреждение военного профессионального образования, по собственной инициативе, ничего добавлять в учебные планы помимо того, что есть во ФГОСе не будет. У нас сегодня таких смелых и решительных уже нет, и это ужасно!

Седьмое. В целом разумно сформулированном разделе квалификационных требований «Государственное управление» ФГОС прямо предписывает уметь и владеть»… методикой решения проблем военно-гражданских отношений и гражданского контроля над деятельностью ВС РФ». Конечно, это не плохо, но вовсе ничего не говорится о необходимости овладения методикой работы с общественными объединениями, например, с ДОСААФ России, по вопросам военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к защите Отечества, что, в конечном сете, является главным фундаментальным фактором в достижении национальной безопасности России.

Александр Иванович, но ведь военное профессиональное образование неотделимо от военной науки, однако Вы часто говорили, что «современная российская военная мысль — мертва», что Вы имели в виду?

Это, к сожалению, действительно так. Мы выделяем одну из основных причин общего ухудшения уровня высшего профессионального военного и государственного гражданского образования — обеднение, выхолащивание и свертывание национальной военной мысли. Эта проблема заключается в следующих основных констатациях.

Во-первых. Существует совершенно, на мой взгляд, порочное мнение нашего военного руководства, что военная наука — это наука лишь о том, как сделать наше оружие самым современным, быстрым, надежным, о том, как и кого им вооружить и какую структуру Вооруженных Сил России иметь, о том, как и где эти новые возможности использовать, и так далее. Да, это действительно так, но ведь, с другой стороны — военная наука должна исследовать и давать ответы на фундаментальные вопросы нашего военного бытия. К сожалению, действительно серьезных вопросов национальной стратегии и нашего бытия, государственного и военного строительства, безопасности и выживания России как цивилизации и великой державы, наше политическое и военное руководство перед военной наукой не ставит и их разработку не заказывает. Хуже того, любые попытки инициативного изучения этих вопросов вызывают странную агрессивно-негативную реакцию. Вот так, никто ничего не изучает и не предлагает, а, тем временем, «гниль» болонской системы добралась и до военной науки.

Во-вторых. В России нигде, то есть ни в одной Академии, университете и даже на Курсах высшего государственного и военного управления — не изучают предмет «Основы общей теории войны», то есть в нашей стране, как оказывается, вообще не существует ни предмета, ни темы исследования с таким наименованием.

Нам представляется, что при наличии фундаментально разработанных Основ общей теории войны, рекомендаций Клуба военачальников России и имеющейся положительной резолюции Начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии В. Герасимова, адресованной начальнику ВАГШ с поручением развернуть работу по введению общей теории войны в программу факультетов и курсов академии, эта работа должна бы быть точно и правильно организована, но — этого нет до сих пор, и уже в течение двух лет!

Конечно мы интересовались — почему это так? Ответ был прост и одновременно удивителен — эту теорию некуда вставить, так как она носит широкий философский гуманитарный характер — и по уровню, и по глубине обобщений находится над тематикой кафедры стратегии и кафедры оперативного искусства, где все методики преподавания давно уже отлажены, а прямой «команды» на введение новой кафедры «Основы общей теории войны» — извините, не поступало. Для меня и моих единомышленников — это во всех отношениях странно и необъяснимо, ведь только общая теория войны может дать слушателю Академии — будущему военачальнику и государственному руководителю — тот необходимый и широкий набор мировоззренческих знаний, новых трактовок базовых понятий войны как социального феномена человеческого бытия, гуманитарных и философских подходов и практик, которые сделают осмысленной и государственно-патриотичной всю его дальнейшую профессиональную службу и жизнь. Мы убеждены, что до тех пор, пока в ВАГШ не будет введена кафедра «Основ общей теории войны», уровень образования и подготовки ее выпускников, то есть будущих политических и военных руководителей России, будет недостаточным.

И здесь мы вновь обращаемся к «облику выпускника». Если мы готовим «военного оцифрованного робота высшей квалификации» или «лояльного чиновника высокого ранга» под расхожим брендом: «чего изволите», — тогда, как говорится, вопросов нет! Но, если стоит задача воспитания и обучения «стратега-военачальника-защитника Отечества» и «стратега-лидера-строителя успешной России», тогда мы заявляем нашу принципиальную позицию и говорим о необходимости серьезной корректировки военного и гражданского образования государственной службы. Думаю, понятно, что мы с вами говорим не только об Академии Генерального штаба, как стратегическом звене образования, но и в целом — включая оперативный и тактический уровни обучения государственных служащих России. Теперь вы видите, какого размера «черт» скрывается в так называемых «деталях»! А ведь, по большому счету, речь идет об образе будущего нашей страны — исторической успешности и вечности ее уникального этноса — многонационального и многоконфессионального народа нашей России.

В-третьих. Наша военная наука свернулась до изучения исключительно «сирийского» опыта, обсуждения проблем «многоуровненности войны» и решения сугубо технологических проблем, типа «выше, сильнее, быстрее» и т.д. Фундаментальные вопросы военной науки не разрабатываются, и кажется, что это принципиальная позиция. Не существует заказа от органов политического и военного управления России к военной науке на разработку фундаментальных проблем государственного и военного строительства, и эта ее часть не финансируется и не мотивируется, и никак не поощряется. Сама же военная наука еще не нашла себя и свое собственное достойное место в системе Российской академии наук.

В-четвертых. Мы практически прекратили изучение зарубежной военной мысли и их войсковой практики. Мой собственный опыт изучения вопросов зарубежного военного опыта позволяет сформулировать несколько уровней этого вопроса в системе нашего военного образования. Первоначальный опыт был получен нами — суворовцами в процессе обучения в Московском СВУ, в процессе семилетнего изучения английского языка и трехлетнего курса Военного перевода на русском и английском языке, по окончании которого мы сдавали отдельный экзамен и получили квалификационное удостоверение «переводчик-референт». К этому времени мы знали основы военной (боевой) документации в звене взвод-батальон, структуру подразделений и частей вероятного противника, его основные средства ведения боя, а также — могли вести и документировать допрос военнопленного, читать и переводить боевые документы противника и читать его карты, знали основную боевую терминологию противника и его условные обозначения на карте. Сегодня этого не изучает и не умеет делать ни один выпускник суворовского училища, и тем более, выпускники других образовательных организаций Минобороны. Крайне важно изучать и сопоставлять общие подходы противника и наших полководцев к принятию решения и оценке обстановки на примерах удачных и неудачных боев и сражений в реальной военной истории.

Важно вернуться к изданию Библиотеки советского офицера, которая давала нам знания и переводы основных теоретических трудов зарубежных авторов. издаваемых редакцией «Военная мысль». Представляется важным обязательное написания рефератов и статей по тематике военной науки и выступлений зарубежных военных ученых, в том числе публикации в собственных изданиях ВВУЗов, не только курсантами и слушателями, но и командованием военных округов и Вооруженных Сил России, которые, увы, с окончанием академии зачастую перестают что-либо читать и изучать, и начинают естественным путем деградировать, что неудивительно, при нашей-то оперативной текучке («к утру срочно сделать то, что сказал министр вчера вечером»).

В-пятых. Творческий поиск, открытая и даже закрытая, профессиональная дискуссия нашим политическим и военным руководством, не приветствуется и сегодня не возможна, что резко обедняет и тормозит развитие нашей национальной военной мысли и ведет ее к коллапсу. Ни одно издание, освещающее вопросы национальной безопасности и обороны, не решается публиковать серьезные научные работы, тем более, если они содержат другие, чем официальная позиция Минобороны, подходы к теме. Это связано с форматом самого издания, например, газетный формат «Военно-промышленного курьера» или «разрешительный» порядок публикации, например, в открытом журнале «Военная мысль» (при отсутствии секретной, или служебной его версии, как это было в СССР). Даже альманах общественной организации Академии военных наук, и тот требует представление авторских материалов в стандартах Scopus, то есть в виде удобном для представления нашим вероятным «партнерам». В этом одна из причин того, что ничего интересного не публикуется и, соответственно, не обсуждается, и только «бедные адъюнкты» пытаются «засветить» свои опусы в поисках «индекса цитируемости» для предстоящей защиты своих научных работ.

В-шестых. Принципиально неверно выбран основной критерий (показатель) качества и эффективности научной, в том числе и военной мысли — это число публикацийв журналах, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus, и в журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, так называемый «индекс цитируемости».

Эти критерии и показатели качества творчества и успехов научного работника целиком и полностью перенесены во ФГОС ВАГШ из Закона об образовании в России.

Это требование либерального закона уже привело российскую науку к такому положению, когда — научные достижения и мысли не нужны, а нужны только публикации во вражеских изданиях и в форме наиболее удобной для наших врагов, и притом за счет (а это большие деньги) самого автора.

Так образовался «русский научный парадокс» — кто быстрее и лучше донесет до наших врагов наши возможные будущие научные идеи, проекты и достижения — тот и есть лучший российский ученый и его необходимо продвигать вверх, и, в том числе, таким вот образом проводится «объективный» кадровый отбор — и в науку, и в руководители, и в органы власти.

Вы уже не первый раз бьете «тревогу», и продолжаете говорить об этом не только мне, и не только сегодня?

Я это говорю, пишу и направляю нашим высшим органам политического и военного руководства России с 1985 года, когда, будучи командиром 35 мотострелковой дивизии 20 Общевойсковой армии ГСВГ, после награждения моей дивизии, как лучшей в Советском Союзе, Переходящим знаменем Главкома Сухопутных войск СССР, я собрался духом и мыслями, и засел за свою первую серьезную работу о реформе армии «Размышления общевойскового командира», которая была опубликована в журнале «Военная мысль», и принесла мне премию в размере 60 рублей, согласно приказа Министра обороны СССР Маршала Д. Язова. По содержанию этой работы маршал Д. Язов лично звонил мне в Гродно (уже к новому месту моей службы начальником штаба 28-й Общевойсковой армии). Затем Министр обороны вызывал и беседовал со мною в Москве, правда, в итоге, вся эта история закончилась для меня неожиданной командировкой во Вьетнам — как сказал тогдашний Начальник Генштаба Маршал Ахромеев: «для поправки духа и охлаждения буйной головы». А потом закончился Советский Союз и почти умерла Советская Армия, которая сейчас только-только начинает делать то, что было предложено мною 45 лет назад.

Что бы Вы могли сказать в заключение — о военном профессиональном образовании в России и что можете посоветовать?

Изучение современного ФГОС российского военного профессионального образования (ВПО) рождает ощущение, как будто до этого в истории России не было вообще никакого военного образования как такового, и все имеющееся будто списано с навязанного нам «чистого болонского листа», а это абсолютно не так. После великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне против гитлеровской Германии, наша Армия и народ стали обладателями великого и всестороннего боевого опыта, методик и практик подготовки и ведения войны на всех уровнях тактики, оперативного искусства и стратегии. Все это было трансформировано в программы, учебные планы, курсы, систему военных учебных заведений — в твердое понимание идеального облика их выпускника. Мы точно знали, какие военные кадры нам нужны и точно знали, как их готовить, и кто это должен сделать, а также — отчетливо понимали, что наши военные кадры должны иметь твердое государственно-патриотическое мировоззрение, на каждом этапе своего образования знать и уметь то, что им предписывалось, и чем они должны уметь командовать и руководить.

На подготовку военных кадров государство формировало и всегда имело точный государственный (оборонный) заказ! И это делалось, начиная с выпускников суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ. Сегодня вся эта отлаженная системы подготовки кадров находится в предъинфарктном состоянии. Задачи изучения и внедрения нашего опыта в этой сфере перед военной наукой не стоит, и все отдано на откуп нашим «либеральным болоньезам» от военного образования и военной науки. И хотя все руководящие и методические документы и разработки советского периода есть в архивах и еще не уничтожены, наше военное и государственное руководство даже не ставит задачу их изучения и введения в образовательную практику. Мы же убеждены, что такой государственный заказ необходимо определить нашей военной науке немедленно, и не ограничивать его исполнение только военными академиями и институтами.

Беседовал Александр Жилин

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