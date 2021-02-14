Каталония, Испания, , 20:51 — REGNUM Явка на парламентские выборы в Каталонии на 18:00 (20:00 мск) составила 45,72%. Такие данные привели региональные власти.

Каталония Mutxamel

Избирательные участки будут работать до 20:00 (22:00 мск), в выборах могут принять участие около 5,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья стал объектом острой критики, что подтверждают опросы, показывающие ничью между возглавляемой им на выборах «Социалистической партией Каталонии» (PSC) и силами, выступающими за отделение автономного сообщества от Испании.

Читайте также: Выборы в Каталонии: предвыборная полемика между кандидатами нарастает