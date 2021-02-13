Ташкент, 13 февраля 2021, 08:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назначил первого заместителя Генерального прокурора республики. Соответствующий указ главы государства был опубликован 12 февраля его пресс-службой.
В соответствии с указом лидера республики, на данную должность был назначен Бахриддин Валиев, сменивший Абдухалима Холмахматова, освобожденного от занимаемой должности.
Отметим, с июля 2019 года Валиев занимал должность прокурора столицы Узбекистана, а еще ранее (с марта 2017 года) был прокурором Бухарской области.