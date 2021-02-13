Тегеран, , 10:13 — REGNUM 12 февраля в Карачи стартовали седьмые многонациональные морские учения «Аман-2021» с участием 45 стран, включая делегацию Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Церемония открытия учений прошла в присутствии старших командиров пакистанских ВМС и военных делегаций из разных стран. Коммодор Ария Шафгат Родсари возглавляет делегацию Генерального штаба вооруженных сил Ирана, состоящую из представителей КСИР и армии.

На церемонии также присутствовали военный атташе Исламской Республики в Пакистане полковник Мостафа Ганбарпур и генеральный консул Ирана в Карачи Ахмад Мохаммади.

Учения проводятся пакистанскими военно-морскими силами каждые два года с решимостью бороться с терроризмом и пиратством. Учения проходят под девизом «Вместе за мир» с 11 по 16 февраля в Карачи.

Планируется, что делегация Генерального штаба вооруженных сил Ирана примет участие в Международной морской конференции, а также встретится с пакистанскими военными чиновниками.