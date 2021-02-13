Тегеран, , 10:03 — REGNUM 11 министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал новой администрации США придерживаться своих обязательств, прежде чем делать какие-либо необдуманные замечания. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.

Он сделал это замечание в ответ на недавние высказывания ряда официальных лиц нового президента США Джо Байдена о ядерной сделке Ирана. Зариф написал в своем твиттере:

«Официальные лица администрации Байдена продолжают говорить о соблюдении Ираном СВПД. В каком смысле?

США прекратили участие в мае 2018 года, нарушили СВПД и наказали тех, кто выполнял резолюцию ООН. На сегодняшний день США остаются в ТОЧНО таком же положении.

Прежде чем говорить, нужно отвечать».

7 мая 2016 года бывший президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки Ирана в 2015 году, подписанной с шестью мировыми державами, которая также была одобрена резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.