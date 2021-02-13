Тегеран, , 09:57 — REGNUM 11 февраля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подчеркнул, что никто из сотрудников Генерального консульства Ирана в Стамбуле не был арестован. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 февраля.

Он сделал эти замечания в ответ на статью, опубликованную в одном из турецких СМИ, а также на некоторые обвинения. Чиновник подчеркнул, что никто из иранских дипломатов не был арестован в Стамбуле. Он охарактеризовал статью «как совершенно безосновательную, основанную на одних лишь обвинениях».

Хатибзаде отметил, что никто из сотрудников Генерального консульства Ирана в Стамбуле не был причастен к деятельности, о которой заявляют эти СМИ, и никто из них не был арестован. Он также отметил, что человек, упомянутый в этом СМИ, не является сотрудником Генерального консульства Ирана.

Хатибзаде заявил, что Иран находится в контакте с Турцией по официальным каналам, чтобы проследить за этим вопросом.