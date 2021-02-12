Дамаск, , 22:31 — REGNUM За сутки террористы «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили 33 обстрела в Идлибской зоне деэскалации, сообщили 12 февраля в пресс-службе Минобороны РФ.

Цитадель Алеппо reibai

Уточняется, что в провинции Идлиб боевики провели 15 обстрелов, в провинции Латакия — девять, в провинции Алеппо — четыре и в провинции Хама — пять обстрелов.

Напомним, сутками ранее в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован 31 обстрел со стороны «Джабхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Большая часть обстрелов — 17 — произошла в самом Идлибе.

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