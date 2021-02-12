Донецк, 12 февраля 2021, 21:38 — REGNUM Украина не соблюдает условий соглашения о разведении сил и средств в ДНР, сообщает 12 февраля «Донецкое агентство новостей».
Об этом агентству заявил руководитель представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По словам представителя СЦКК, даже после того как осенью 2019 года были устранены нарушения рамочного соглашения на участке отвода «Петровское — Богдановка», ВСУ не уходят оттуда. Это зафиксировано и ОБСЕ, в том числе — наличие новой техники и траншей украинских формирований.
Он добавил, что ВСУ за это время допустили 197 нарушений режима прекращения огня в пределах участка разведения с применением различных видов вооружения. ВСУ запускали и продолжают запускать беспилотники, они оборудовали новые инженерные позиции в районе Богдановки.
Напомним, Петровское (ДНР), Станица Луганская (ЛНР) и Золотое (ЛНР) — это три города, в которых находятся пилотные участки разведения сил и средств. Договорённость на эту тему между Украиной, ДНР и ЛНР существует с 2016 г.
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