Донецк, , 21:38 — REGNUM Украина не соблюдает условий соглашения о разведении сил и средств в ДНР, сообщает 12 февраля «Донецкое агентство новостей».

Об этом агентству заявил руководитель представительства республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Якубов «Можно смело констатировать, что условия рамочного решения о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года вооружёнными формированиями Украины не соблюдаются со времени разведения на первых трёх пилотных участках».

По словам представителя СЦКК, даже после того как осенью 2019 года были устранены нарушения рамочного соглашения на участке отвода «Петровское — Богдановка», ВСУ не уходят оттуда. Это зафиксировано и ОБСЕ, в том числе — наличие новой техники и траншей украинских формирований.

Он добавил, что ВСУ за это время допустили 197 нарушений режима прекращения огня в пределах участка разведения с применением различных видов вооружения. ВСУ запускали и продолжают запускать беспилотники, они оборудовали новые инженерные позиции в районе Богдановки.

Напомним, Петровское (ДНР), Станица Луганская (ЛНР) и Золотое (ЛНР) — это три города, в которых находятся пилотные участки разведения сил и средств. Договорённость на эту тему между Украиной, ДНР и ЛНР существует с 2016 г.

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